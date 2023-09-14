ترخيص أول مشتل لمعهد البساتين في انتاج الشتلات المعتمدة عالية الجودة

أعلن الدكتور أحمد حلمى مدير معهد البساتين عن ترخيص أول مشتل للمعهد لإنتاج جميع أنواع شتلات الفاكهة والزيتون والنخيل والمشمش والخوخ والبرقوق بمساحة 16 فدانا داخل المركز بالجيزة يحتوى على 35 صوبة.

اعتماد التقاوى

وأضاف حلمى، أن المشتل تم تجهيزه على أعلى مستوى وحصل على جميع الموافقات اللازمة من خلال الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ويخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الادارة ويحتوي على اجود انواع شتلات من انتاج معهد البساتين وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية في الجيزة بجوار جامعة القاهرة.

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في انتاج الشتلات الفواكه عالية الجودة والإنتاجية وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.