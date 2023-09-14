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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ترخيص أول مشتل لمعهد البساتين في انتاج الشتلات المعتمدة عالية الجودة

مشتل لمعهد البساتين
مشتل لمعهد البساتين

أعلن الدكتور أحمد حلمى مدير معهد البساتين عن ترخيص أول مشتل للمعهد لإنتاج جميع أنواع شتلات الفاكهة والزيتون والنخيل والمشمش والخوخ والبرقوق بمساحة 16 فدانا داخل المركز بالجيزة يحتوى على 35 صوبة.

اعتماد التقاوى

وأضاف حلمى، أن المشتل تم تجهيزه على أعلى مستوى وحصل على جميع الموافقات اللازمة من خلال الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ويخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الادارة ويحتوي على اجود انواع شتلات من انتاج معهد البساتين وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية في الجيزة بجوار جامعة القاهرة.

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تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في انتاج الشتلات الفواكه عالية الجودة والإنتاجية  وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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