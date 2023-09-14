استجابة لحملة الوفد الزراعة : مد صرف الأسمدة الكيماوية بقنا

صرح المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا، فى تصريح خاص للوفد، عن موافقة وزارة الزراعة على مد صرف الأسمدة الكيماوية الخاصة بالمحاصيل الصيفية ومن أبرزها محصول قصب السكر، حتى نهاية نهاية شهر سبتمبر الجارى، بعدما كان مقرر اسقاطها منتصف هذا الشهر من كل عام وهو موعد انتهاء موسم المحاصيل الصيفية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بقنا، ان المديرية بصدد المطالبة بمد اخر لصرف الأسمدة الكيماوية المدعومة للمزارعين، فى حال لم تصل كافة الكميات المطلوبة الخاصة بالمحاصيل الصيفية للمزارعين ، وذلك بهدف حصول جميع الزراع بقنا على مقرراتهم السمادية لمحاصيلهم الصيفية.

وأوضح جيلانى، ان المحافظة و على مدار الايام الماضية استقبلت كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية، جرى توزيعها على الجمعيات الزراعية والشركة المصرية الزراعية، لحل أزمة نقص الأسمدة التى كانت تعانى منها المحافظة، خلال الأسابيع الماضية والناتجة من قلة سيارات الشحن، ونقص الوارد من مصانع الأسمدة للمحافظة بشكلاً عام .

وكانت " الوفد"وخلال الايام الماضية قد أجرت تقريرا مفصلا تناولت فيه نقل معاناة المزارعين خلال رحلة حصولهم على مقرراتهم السمادية، وتحدث التقرير عن تعرض المحافظة بشكلاً عام لازمة نقص حادة فى ألاسمدة الكيماوية المدعومة، ووجود أعداد كبيرة من المزارعين لم يحصلوا على حصصهم من السماد المدعم خاصة مع قرب حلول موعد انتهاء صرف الأسمدة الكيماوية للمحاصيل الصيفية، والذى كان مقرر إسقاطه منتصف سبتمبر الجارى .