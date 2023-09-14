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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غدًا .. السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

كأس السوبر الأفريقي
كأس السوبر الأفريقي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، في تمام التاسعة مساء غد الجمعة ، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
 

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

المران الختامي ..

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، استعدادته مساء اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المباراة التي تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر الإفريقي.
ومن المقرر أن ينطلق المران في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.
ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

انضمام تاو ..

وعلى صعيد متصل لحق بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببعثة الفريق الأحمر في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.
ولحق «تاو» ببعثة الفريق في مقر إقامتها بمدينة الطائف، بعد مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في معسكره الأخير.

وأقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي ، وأسفر عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

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