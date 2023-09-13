لاعبو تونس يحتفلون بالهدف الثالث على طريقة محمد صلاح

احتفل لاعبو المنتخب التونسي بالهدف الثالث في شباك منتخب مصر على طريقة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

لاعبو تونس يحتفلون على طريقة صلاح

وفازت تونس على مصر 3 - 1 في المباراة الودية أمس الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، استعدادا لتصفيات كأس العالم ونهائيات أفريقيا .

واستفز بعض لاعبي تونس محمد صلاح بتقليد احتفاليته الشهيرة مع ناديه الإنجليزي، احتفالا بالهدف الثالث لتونس.

وعرف صلاح باحتفاليته الشهيرة المعروفة بـ "اليوجا"، إذ يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم "الشجرة" في رياضة اليوجا، وتشير إلى التوازن والثبات.

تقدم المنتخب التونسي بهدف أحرزه عيسى العيدوني في الدقيقة الثالثة، وأضاف حمدي فتحي، لاعب المنتخب المصري، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 34 تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق عمر كمال عبد الواحد.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب التونسي الهدف الثالث عن طريق حمزة رافع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.