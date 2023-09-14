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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علاء نبيل: منتخب مصر ظهر بلا هوية أمام تونس وفيتوريا يتحمل الهزيمة

علاء نبيل
علاء نبيل

أكد علاء نبيل نجم منتخب مصر السابق أن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ظهر بلا هوية في مواجهة منتخب تونس في المباراة الودية التي أقيمت أمس.

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نجم منتخب مصر السابق يفتح النار على فيتوريا بعد الهزيمة من تونس

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وقال علاء نبيل في تصريحات تليفزيونية: " المنتخب الوطني ظهر بلا هوية أمام تونس في المباراة الودية التي أقيمت أمس والمنتخب استحق الخسارة بسبب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين".

وتابع:" من وجهة نظري أن تصريحات فيتوريا عقب الخسارة من تونس "غير مبررة".

وشدد نبيل أن منتخب مصر لم يقدم الأداء الفني المنتظر أمام منتخب تونس باللقاء الودي الذي انتهى لصالح نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيتوريا يتحمل الهزيمة من تونس

وقال منتخب مصر السابق: " من وجهة نظري أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام منتخب تونس والظهور بمستوى فني ضعيف ".

وتابع:" المنتخب الوطني ظهر بلا هوية أمام تونس وفيتوريا المسؤل عن الهزيمة بثلاثية".

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