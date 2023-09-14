تفاصيل أزمة قيد موديست في قائمة الأهلي قبل ساعات من السوبر الأفريقي

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الصدمة التي تلقاها الجهاز الفني للأهلي، بعدما فشل في قيد صفقته الجديدة الفرنسي أنتوني موديست في قائمة مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري/ التي ستقام غدًا بالسعودية.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية إن الأهلي كان يرتكن في قيد موديست على اللائحة التي تنص على السماح باستبدال أي لاعب مصاب بآخر قبل ٢٤ ساعة من بداية المباراة، وهو ما تقدم به الأهلي بطلب إضافة موديست للقائمة عوضًا عن محمود متولي المصاب إلا إنه فوجئ بتفسير آخر للائحة من مسئولي “الكاف”.

لائحة الاتحاد الأفريقي تصدم الأهلي:

أكمل شبانة بأن مسئولي الكاف أوضحوا بأنه مسموح باستبدال اللاعب المصاب بشرط أن يكون مسجلًا في القائمة الأفريقية التي أرسلت الشهر الماضي، ولن يتم السماح باستبدال أي لاعب جديد تم ضمه بعد هذه الفترة.

وأتم شبانة بأن هناك محاولات أخيرة لحل الأزمة مع الكاف خلال الاجتماع الفني للمباراة اليوم.