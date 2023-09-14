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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل أزمة قيد موديست في قائمة الأهلي قبل ساعات من السوبر الأفريقي

موديست لاعب الأهلي
موديست لاعب الأهلي

 كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الصدمة التي تلقاها الجهاز الفني للأهلي، بعدما فشل في قيد صفقته الجديدة الفرنسي أنتوني موديست في قائمة مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري/  التي ستقام غدًا بالسعودية.

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 وقال شبانة في تصريحات إذاعية إن الأهلي كان يرتكن في قيد موديست على اللائحة التي تنص على السماح باستبدال أي لاعب مصاب بآخر قبل ٢٤ ساعة من بداية المباراة، وهو ما تقدم به الأهلي بطلب إضافة موديست للقائمة عوضًا عن محمود متولي المصاب إلا إنه فوجئ بتفسير آخر للائحة من مسئولي “الكاف”.

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 أكمل شبانة بأن مسئولي الكاف أوضحوا بأنه مسموح باستبدال اللاعب المصاب بشرط أن يكون مسجلًا في القائمة الأفريقية التي أرسلت الشهر الماضي، ولن يتم السماح باستبدال أي لاعب جديد تم ضمه بعد هذه الفترة.

 وأتم شبانة بأن هناك محاولات أخيرة لحل الأزمة مع الكاف خلال الاجتماع الفني للمباراة اليوم.

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