الأهلي 2007 يلتقي الداخلية في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم الخميس خارج ملعبه مع الداخلية، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

يسعى الأهلي 2007 لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي أمام الداخلية، ليصل رصيده إلى 6 نقاط، بعدما فاز في لقاء الجولة الأولى على حساب ضيفه فاركو بهدفين مقابل هدف. حيث يأمل الفريق في تحقيق نتائج جيدة خلال مباريات البطولة ويحافظ على اللقب الذي تُوج به في الموسمين الماضيين على التوالي.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبدالجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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