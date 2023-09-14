ميدو يكشف خطة الأهلي لتجهيز موديست ويعدد مكاسب الصفقة الفرنسية

كشف أحمد حسام (ميدو)، عن خطة الأهلي لتجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد قبل كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد غدٍ الجمعة بالسعودية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية إن موديست حصل على "فلاشا" لمباريات الأهلي في الموسم الماضي من جانب محلل الأداء ياسين المكاري.

وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب تجهيز اللاعب فنياً ودخوله سريعاً في أجواء الفريق.

وأوضح أن مكاسب الصفقة الفرنسية عديدة للأهلي لأن موديست لاعب يعتاد على الضغوط والأندية الجماهيرية مؤكداً أن موديست طوال عمره لم يحقق سوى بطولة وحيدة وهي التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية مع كولن.

وأشار إلى أن موديست أمامه فرصة لتحقيق التاريخ وحصد البطولات في المرحلة القادمة مع الأهلي.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.