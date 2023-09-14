الأرصاد: بقايا العاصفة دانيال مرت على مصر بسلام (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء استقرت بشكل كبير في معظم الأنحاء، ومرت بقايا العاصفة دانيال على مصر بسلام في جميع المناطق وتلاشت اليوم تمامًا وتلاشت معها فرص سقوط الأمطار في معظم محافظات الجمهورية.



مرتفع جوي على سطح الأرض

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية: "بدأنا نتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وهو مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء".

نسب رطوبة في الجو

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سنشعر بوجود نسب رطوبة في الجو، وفي طبقات الجو العليا ما زال يؤثر علينا امتداد منخفض جوي وهو ما يلطف الأجواء بشكل كبير وسنشعر أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام وفيها انخفاض عن الأيام الماضية".