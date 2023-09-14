الأرصاد تكشف موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال على مصر

قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إن العاصفة دانيال ستنتهي تأثيرها على مصر اليوم ، مشيرة إلى حدوث استقرار في الأحوال الجوية على معظم المحافظات واختفاء الأمطار.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن العاصفة دانيال ضربت الأراضي المصرية، ثم بدأت تتحول إلى منخفض جوي وتفقد قوتها، وبدأ المنخفض منذ أول أمس في التأثير على المناطق الحدودية في أقصى غرب البلاد بمحافظة مطروح مع أمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح مثير بالرمال والأتربة.

وأضافت أنه مع حركة المنخفض الجوي من الغرب إلى الشرق، بدأت تقلبات الحالة الجوية تؤثر علينا أمس على معظم محافظات شمال البلاد، من خلال سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة والخفيفة على معظم محافظات شمال البلاد، لافتة إلى بقاء فرص سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض الأماكن بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وخليج السويس، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق، التي تعد غير مؤثرة.