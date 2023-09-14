نشرة أخبار التوك شو..أحزان بمحافظات مصر يسبب ضحايا إعصار ليبيا وتحذير من خطورة سد النهضة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آخر تطورات عمليات إجلاء جثامين المصريين والمصابين من ليبيا جراء العاصفة دانيال.



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وزيرة الهجرة تكشف حقيقة ارتفاع الضحايا المصريين في ليبيا إلى 250.. فيديو



أكد الدكتور أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أن ضحايا إعصار دانيال في ليبيا شهداء عند الله تعالى، وفق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: “هم كثر صاحب الهدم شهيد والغريق شهيد ومن قتلته الدابة شهيد”.

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عالم أزهري: ضحايا إعصار دانيال ليبيا شهداء



قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء في شهداء الوطن ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، وسببت كارثة كبيرة، قائلا : “أقدم العزاء لأهلنا في كل المحافظات ومحافظة البحيرة ومحافظة بني سويف لفقدان ذويهم في ليبيا بسبب إعصار دانيال”.

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أحمد موسى يطمئن أهالي ضحايا إعصار ليبيا.. الكل هيرجع (فيديو)



قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الدولة المصرية قدمت كل الدعم للأشقاء في ليبيا، وما فعلته مصر يُحسب لها، مقدمة التعازي للأشقاء في ليبيا جراء الحادث الأليم الذي وقع نتيجة الكارثة الإنسانية إعصار دانيال.

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بسمة وهبة تشيد بالدعم المصري لشعبي المغرب وليبيا.. تصرفات الدول الكبرى (فيديو)



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث في ليبيا يحذرنا من خطورة السد الإثيوبي، مضيفا أن السد الأثيوبي يمثل خطورة كبيرة على السودان ومصر.

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بعد كارثة ليبيا.. أحمد موسى يحذر من خطورة سد النهضة على مصر (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، في أول ظهور تلفزيوني له عقب وفاة والدته، إن اللقاء مع الناس والجمهور يكون صعبًا للغاية بعدما يمر الإنسان بأزمة نفسية صعبة وحزينة.

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تامر أمين ينهار في أول ظهور عقب وفاة والدته: الفراق مؤلم (شاهد)



قدم حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح للمواطنين قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف.

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أستاذ تغذية يوجه نصائح هامة قبل شراء حلوى المولد (فيديو)



قال فتحى المريمى، المستشار الإعلامي لـ مجلس النواب الليبي، أن توابع كارثة إعصار دانيال مازالت قائمة، وشملت العديد من المدن الليبية.

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مجلس النواب الليبي: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا (فيديو)



قال شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.

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الآثار : نجحنا في استرداد 30 ألف قطعة منذ 2014



كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل جديدة عن إجراءات الدولة المصرية للتعامل مع أزمة الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال، مشيرة إلى أنه وصل 87 جثمانا من الضحايا المصريين في ليبيا، إضافة إلى 6 آخرين وصلوا إلى كفر الشيخ عن طريق السلوم.

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وزيرة التضامن تكشف تفاصيل دعم أسر ضحايا الإعصار في ليبيا (فيديو)

