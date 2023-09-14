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الخميس 14 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزيرة التضامن تكشف تفاصيل دعم أسر ضحايا الإعصار في ليبيا (فيديو)

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل جديدة عن إجراءات الدولة المصرية للتعامل مع أزمة الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال، مشيرة إلى أنه وصل 87 جثمانا من الضحايا المصريين في ليبيا، إضافة إلى 6 آخرين وصلوا إلى كفر الشيخ عن طريق السلوم.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن هناك إجراءات أخرى في غاية الأهمية ومن ضمنها صرف 100 ألف جنيها لكل أسرة متوفى مصري في العاصفة دانيال في ليبيا.

تحمل المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب أبناء ضحايا عاصفة ليبيا

وتابعت  وزيرة التضامن الاجتماعي: "سنتحمل المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب أبناء ضحايا عاصفة ليبيا، والـ100 ألف جنيه التعويض لأسر الضحايا المصريين في العاصفة دانيال تعويض وقتي لكننا ندعم الأسرة.

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