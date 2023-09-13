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الخميس 14 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ تغذية يوجه نصائح هامة قبل شراء حلوى المولد (فيديو)

حلوى المولد
حلوى المولد

قدم حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح للمواطنين قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف.

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حلوى المولد فى شِباك تجار الموت


وقال حسن حسونة في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"يجب شراء حلوى المولد من أماكن موثوق فيها والابتعاد عن أماكن بيع حلوى المولد مجهولة المصدر".

وأضاف حسن حسونة:" يجب أن تكون الاماكن التي تبيع حلوى  المولد خاضعة للاشتراطات الصحية المناسبة"، متابعا: "يجب أن يتناول الفرد حلوى مولد لا تحتوي على معدلات مرتفعة من السكر مثل الفولية والسمسمية".

يجب عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد

وأردف: "يجب عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد كي لا ينعكس الأمر سلبا على صحة الفرد  بسبب المبالغة في أكلها".

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