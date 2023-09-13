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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بعد كارثة ليبيا.. أحمد موسى يحذر من خطورة سد النهضة على مصر (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث في ليبيا يحذرنا من خطورة السد الإثيوبي، مضيفا أن السد الأثيوبي يمثل خطورة كبيرة على السودان ومصر.

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شكري: رصدنا عدم تغير موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد أن يتحرك العالم لتقييم السد الإثيوبي وخاصة بعد الكارثة التي حدثت في ليبيا.

 السد الإثيوبي في منطقة زلازل ويمثل خطورة على دولتي المصب

وتابع أحمد موسى، أن السد الإثيوبي في منطقة زلازل ويمثل خطورة على دولتي المصب، والغرب لم يقدم اي مساعدات لإنقاذ الشغب الليبي والاعصار دانيال دمر آلاف المنازل في درنة.


 

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