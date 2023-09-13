بعد كارثة ليبيا.. أحمد موسى يحذر من خطورة سد النهضة على مصر (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث في ليبيا يحذرنا من خطورة السد الإثيوبي، مضيفا أن السد الأثيوبي يمثل خطورة كبيرة على السودان ومصر.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد أن يتحرك العالم لتقييم السد الإثيوبي وخاصة بعد الكارثة التي حدثت في ليبيا.

السد الإثيوبي في منطقة زلازل ويمثل خطورة على دولتي المصب

وتابع أحمد موسى، أن السد الإثيوبي في منطقة زلازل ويمثل خطورة على دولتي المصب، والغرب لم يقدم اي مساعدات لإنقاذ الشغب الليبي والاعصار دانيال دمر آلاف المنازل في درنة.



