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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة تشيد بالدعم المصري لشعبي المغرب وليبيا.. تصرفات الدول الكبرى (فيديو)

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

 قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الدولة المصرية قدمت كل الدعم للأشقاء في ليبيا، وما فعلته مصر يُحسب لها، مقدمة التعازي للأشقاء في ليبيا جراء الحادث الأليم الذي وقع نتيجة الكارثة الإنسانية إعصار دانيال.

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 وأضافت "وهبة"، خلال برنامج ا"90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أن ما فعلته مصر هي تصرفات الدول الكبرى، ومصر دولة كبيرة، ورئيسها كبير، وحينما يعد بشيء يفي به، مؤكدة "كلمته عقد، ولما بيوعد بيوفي، وبيكون أول المبادرين لتحريك إمكانيات مصر لمساعدة الأشقاء".

 وتابعت بسمة وهبة، أن ما حدث اليوم هو تطبيق عملي لكل التصريحات السابقة للقيادة السياسية، والرئيس السيسي قدم كافة أنواع الدعم الممكنة إلى الشعب الليبي والأشقاء في ليبيا.

 السيسي وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني: 

 وأردفت بسمة وهبة، أن الرئيس السيسي وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أعباء إضافية، خاصة أن الفيضان في ليبيا قضى على الأخضر واليابس.

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