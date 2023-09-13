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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تامر أمين ينهار في أول ظهور عقب وفاة والدته: الفراق مؤلم (شاهد)

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، في أول ظهور تلفزيوني له عقب وفاة والدته، إن اللقاء مع الناس والجمهور يكون صعبًا للغاية بعدما يمر الإنسان بأزمة نفسية صعبة وحزينة.

وأضاف أن الله استرد وديعته في شكل صادم ومفاجيء للغاية له ولكل الأسرة، مردفًا: “رغم غلاوتها وحبنا لها وقدرها لكن ليست غالية على الخالق، فربنا له حكمة في اختيار المكان والزمان”.

موعد ومكان عزاء والدة تامر أمين

انهيار تامر أمين لحظة وصول جثمان والدته إلى مسجد السلام بمدينة نصر

اختبار للصبر والابتلاء

وتابع خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار،: “هي وديعة هتد الله حتى نتقابل في الجنة إن شاء الله، فهي كانت أمًا حنونة وجميلة وبارة بوالديها”، مشيرًا إلى أن فراق الوالدين شعور صعب للغاية، مواصلًا: “الله يرزقنا الصبر والابتلاء”.

ونوه إلى أن فراق الأم جعله يعرف قيمة الأصدقاء والمحبين والمعارف والجيران، فهم حسب رأيه هم من “يصلبون الظهر”، موجهًا الشكر لكل من عزاه ووقف بجواره في المحنة الأليمة، طالبًا من الجميع بالدعاء لها.

وكانت والدة الإعلامي تامر أمين، نقلت الجمعة الماضية إلى أحد المستشفيات بمدينة نصر لتلقي العلاج، لكن وفاتها المنية، وشيعت السبت من مسجد السلام بمدينة نصر.

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