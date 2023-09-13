أحمد موسى يطمئن أهالي ضحايا إعصار ليبيا.. الكل هيرجع (فيديو)

قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء في شهداء الوطن ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، وسببت كارثة كبيرة، قائلا : “أقدم العزاء لأهلنا في كل المحافظات ومحافظة البحيرة ومحافظة بني سويف لفقدان ذويهم في ليبيا بسبب إعصار دانيال”.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كل الدعم للشعب الليبي في محنته، لافتا إلى أن الدولة عندها مسئولية كبيرة لإعادة جثامين المصريين ضحايا الإعصار دانيال.

وتابع أحمد موسى، أن كل مؤسسات الدولة تعمل على هذا الملف بقوة وهو إعادة المصريين ضحايا الإعصار دانيال، ودعم اهالينا الذي فقدوا ذويهم في ليبيا.

السيسي شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة للأشقاء في ليبيا

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، لاقتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتجهيز حاملة الطائرات ميسترال للعمل كمستشفي ميداني في ليبيا.

وطمأن أحمد موسى، قلوب أهالى ابناءنا فى ليبيا: "الدولة كلها معاكم وحتى الضحايا هيرجعوا يد فـنوا فى بلدهم، و الكل هيرجع.