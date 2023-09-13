موعد إنطلاق عرض مسلسل الفريدو

ينطلق عرض مسلسل “الفريدو”، بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، يوم 24 سبتمبر على شاشة ON، وتدور أحداثه في إطار 10 حلقات.



يتكون مسلسل الفريدو، من عشر حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" مأخوذ عن للدكتور مصطفى محمود، إنتاج أحمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يذاع المسلسل الأحد 24 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء.

المسلسل من إخراج عصام نصار، تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة.

أحمد فهمي يروج لمسلسله الجديد الفريدو

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره ومتابعيه، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد الفريدو والذي يشاركه في بطولته النجمة إلهام شاهين، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر أحمد فهمي، بوتسر “الفريدو” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات والفيديوهات “انستجرام”، وعلق قائلاً: فيه حب بيبتدي ويخلص وحب عمره ما بينتهي، الفريدو قريبا.

أحمد فهمي

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين، أعلن انطلاق مسلسل ألفريدو بطولة النجمة إلهام شاهين، الفنان أحمد فهمي، والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للفيلسوف والكاتب مصطفى محمود.

ونشر عمرو ياسين بوستر ألفريدو، عبر كسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" بسم الله توكلنا على الله، قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود، إنتاج احمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".

مسلسل الفريدو

وأضاف “ياسين”:" المسلسل إخراج عصام نصار، من تأليفي و ورشتي الجديدة My way حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهوبة المتميزه ساره مصباح، والموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل في اول اعمالهم ".