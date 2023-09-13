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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد فهمي يروج لمسلسله الجديد "الفريدو"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره ومتابعيه، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد الفريدو والذي يشاركه في بطولته النجمة إلهام شاهين، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

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عمرو محمود ياسين يكشف البوستر الرسمي لـ ألفريدو

ونشر أحمد فهمي، بوتسر “الفريدو” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات والفيديوهات “انستجرام”، وعلق قائلاً: فيه حب بيبتدي ويخلص وحب عمره ما بينتهي، الفريدو قريبا.

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين، أعلن انطلاق مسلسل ألفريدو بطولة النجمة إلهام شاهين، الفنان أحمد فهمي، والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للفيلسوف والكاتب مصطفى محمود.

 

ونشر عمرو ياسين بوستر ألفريدو، عبر كسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" بسم الله توكلنا على الله، قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود، إنتاج احمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ".

 

وأضاف “ياسين”:" المسلسل إخراج عصام نصار، من تأليفي و ورشتي الجديدة My way حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهوبة المتميزه ساره مصباح، والموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل في اول اعمالهم ".

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