هجوم مفترس لقرش على سيدة مصرية بدهب

في حادثة مروعة أسفر عن صدمة في عالم الغوص والبحر، تعرضت السيدة زينب أحمد محمد عبد القادر (34 عامًا)، من مدينة الإسكندرية، لهجوم من قرش مفترس أثناء زيارتها لمدينة دهب بصحبة زوجها. وقد وقع الحادث في فندق تيرانا الذي يطل على لجونة بمنطقة دهب.

يذكر أن السيدة “ زينب ” كانت تستمتع بوقتها في المياه الزرقاء الفيروزية للبحر الأحمر، عندما تعرضت لهجوم غير متوقع من قرش مفترس، والذي هاجم بشراسة، مما أدى إلى نزع زراعها اليسرى بالكامل قبل أن يتمكن زملاؤها من إسعافها وجرها إلى الشاطئ.

فورًا تم نقل زينب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث خضعت لعمليات طبية دقيقة لإنقاذ حياتها وتقديم العناية اللازمة لها.

وتم تقديم الدعم النفسي والطبي لزوجها الذي شهد الهجوم وتعرض لصدمة نفسية جراء الحادث.

ويعتبر هذا الحادث تذكيرًا بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة أثناء الغوص والسباحة في المياه البحرية بمحافظة جنوب سيناء.