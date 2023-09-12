المغرب تكشف عن 3 مراحل في تدبير أزمة الزلزال

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، عن 3 مراحل سيجري تنفيذها لمواجهة تداعيات أزمة الزلزال المدمر، الذي هز البلاد، مساء الجمعة.

وأشار أخنوش، في حديثه للصحفيين عقب اجتماع وزاري عقد بالعاصمة الرباط إلى أن هناك عدة مراحل في مواجهة تداعيات الزلزال، قائلًا "المرحلة الأولى تخص تدبير الأزمة، والتي نقوم بها بكفاءة كبيرة، إضافة إلى إنقاذ الأرواح وإسعاف الجرحى وتبسيط إجراءات الدفن وإيصال الإعانات الغذائية والصحية".

وأضاف أن المرحلة الثانية تهم إعادة إعمار منازل المواطنين المتضررين، كما ستقوم الحكومة بصرف تعويضات لهذه الساكنة، مؤكدًا أن تفاصيل التعويضات سيتم حسمها في الأيام القليلة المقبلة.

وعن المرحلة الثالثة أوضح أنها "الاهتمام بالخدمات العمومية في المناطق، التي شهدت الزلزال، مثل الصحة والتعليم والطرق والماء والكهرباء، بهدف مواكبة مرحلة إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها".

وأكد أخنوش أن أكثر من 500 مدرسة تضررت، إضافة إلى إغلاق عدد من الطرق.

ولفت إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر بدعم المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء أمس، ارتفاع عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية إلى 2862 شخصا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخص.

وأبرزت أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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