الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بشرى سارة.. انخفاض درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية ولاسيما بعض المناطق غرب البلاد نتيجة تأثرها بالعاصفة دانيال التي تسببت في سقوط الأمطار على السواحل الشمالية  والقاهرة مع إرتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة.

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طقس حار نهارًا 

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد  حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الانحاء.

سقوط للامطار 

وذكرت الهيئة، أن هناك سقوط للامطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ومناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فضًلا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الانقلاب الصيفي 

وقد حدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و 13 ساعة 52 دقيقة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي: 

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

 الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة

 مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة

 سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة

 قنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 38 درجة  والصغرى 29 درجة

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