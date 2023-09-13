حالة الطقس| أماكن سقوط الأمطار في مصر

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ولاسيما بعض المناطق غرب البلاد نتيجة تأثرها بالعاصفة دانيال التي تسببت في سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة مع ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة.

سقوط للأمطار الخفيفة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك سقوط للأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ومناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وذكرت الهيئة، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل.

الانقلاب الصيفي

وحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و 13 ساعة 52 دقيقة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة