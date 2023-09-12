رياح وضباب.. حالة الطقس في الإمارات خلال الساعات المقبلة

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس والأرصاد في الأمارات خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيما كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، الموافق 13 سبتمبر 2023، في الإمارات العربية المتحدة، حيث يسود طقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

كما تظهر في الإمارات خلال الساعات المقبلة، السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز الإماراتي في بيانه، أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س، لافتا أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:35 والمد الثاني عند الساعة 00:17 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:13.

وتابع: في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني عند الساعة 20:52 والجزر الأول عند 15:24 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في الإمارات

المدينة.. الحرارة.. العظمى الصغرى.. الرطوبة

أبوظبي 43 30 95 20

دبي 42 28 90 30

الشارقة 41 29 95 40

عجمان 40 29 95 40

أم القيوين 40 28 95 40

رأس الخيمة 40 28 90 40

الفجيرة 34 29 90 65

العـين 43 29 90 20

ليوا 44 30 90 20

الرويس 43 32 85 45

السلع 41 30 75 35

دلـمـا 39 32 75 40

طنب الكبرى 37 32 90 35

طنب الصغرى 37 32 90 35

أبوموسى 37 32 85 30