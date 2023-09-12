وفاة 12 فلسطينيا وفقدان عشرات الأسر إزاء إعصار ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الوفيات لدى الجالية الفلسطينية إلى 12 حالة وفاة جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية، السفير أحمد الديك أن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي أفادتنا بوفاة خالد محمد عبد الرزاق نوفل وطفله ياسين 5 سنوات، ليرتفع عدد الوفيات من أبناء شعبنا جراء السيول إلى 12 حالة وفاة.

وأضاف السفير الديك: «الخارجية تتابع كارثة حقيقية ولديها معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء».

في السياق ذاته، وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، بإرسال فريق من الدفاع المدني، ووزارة الصحة، للمشاركة في جهود إنقاذ ضحايا العواصف والفيضانات والسيول المدمرة، التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأعرب رئيس الوزراء عن أحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من الحكومة الليبية والشعب الليبي الشقيق، بضحايا الفيضانات والسيول، مقدما تعازيه للجالية الفلسطينية في ليبيا التي فقدت عددا من أبنائها في تلك الكارثة المفجعة، وتقاسمت مع الأشقاء الليبيين المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مأساوي، لافتًا إلى وجود آلاف الضحايا بسبب الإعصار دانيال.

كما ناشد مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدول الشقيقة والصديقة الإسراع في تقديم معونات الإغاثة وانتشال الضحايا.

من جانبه؛ أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، أن معظم عمليات الإنقاذ تتم يدويًا بمساعدة مواطنين، لافتًا إلى أنهم غير قادرين على التواصل مع الفرق الإسعافية في درنة بسبب انقطاع الاتصالات.

من جهته، قال اللواء أحمد المسماري، متحدث الجيش الليبي، إن العديد من المناطق يصعب الوصول إليها جراء العواصف والسيول الغزيرة، حيث إن كل طرق المواصلات أصبحت خارج الخدمة بسبب العاصفة.

وأضاف المسماري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج إلى فتح ممر جوي وبحري لنقل المصابين المتضررين من العاصفة، إضافة إلى أننا نحتاج إلى الدعم اللوجستي والإنساني لدعم متضرري العاصفة.

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