الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

١٤٥ جثمان مصري يتجهزون لنقلهم لمصر بعد وفاتهم في فيضان ليبيا

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

أعلنت إدارة أمن سواحل طبرق الليبية مساء يوم الثلاثاء، وصول جثامين 145 مصريا من ضحايا الإعصار "دانيال" إلى مشرحة المدينة.

وأضافت إدارة أمن سواحل طبرق الليبية أن جميع الجثامين جار نقلها إلى مصر.

وكشف المتحدث باسم الداخلية الليبية بالحكومة المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا تجاوز 5200 في مدينة درنة؛ جراء الإعصار "دانيال".

وكانت قد أعلنت السلطات الليبية قبل ساعات، وفاة ٧٥ مصري جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد فيما تعرف باسم عاصفة دانيال.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قد قال إنه تم تسجيل 2300 ضحية وأكثر من 5 آلاف مفقود كحصيلة أولية للفيضانات في درنة.

وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة البيضاء إنه تم تسجيل 11 ألف شخص بين متوفي ومفقود بسبب السيول العارمة.
 

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