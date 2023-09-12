بطريقة صحية.. حضري قرنبيط مشوي بالبابريكا للدايت

يتجنب متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن من تناول القرنبيط، لأن أغلب الأمهات تحضره مقلي فيكون مليئًا بالزيت، وفيما يلي نقدم لك طريقة أخرى لعمل القرنبيط بشكل صحي للاستفادة من عناصره الغذائية في الدايت.

قرنبيط مشوي

طريقة عمل القرنبيط المشوي بالبابريكا للرجيم:

المقادير

- القرنبيط: رأس (مغسول)

- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة

- ملح: رشّة

- بابريكا: ملعقة كبيرة

- ثوم بودرة: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ملعقة صغيرة

- الماء: حسب الحاجة

طريقة التحضير:

اغلي كمية من الماء في قدر على النار، ثم أضيفي القرنبيط واتركيه حتى يطرى قليلًا.

في قدر آخر على النار ضعي زيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، والبابريكا وحركي الخليط جيدًا لعدة دقائق حتى يتجانس.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن واسعة ورصي بها حبات القرنبيط، ثم اسكبي مزيج الثوم والبابريكا على وجه القرنبيط.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج تمامًا وتتحمر، ثم قدميها ساخنة.