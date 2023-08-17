طريقة عمل كوكيز الشوفان بالفواكه المجففة| دايت دون حرمان

في الدايت يرغب الجميع في تناول الحلويات، ولأن جميع الوصفات التقليدية تُصنع بمكونات عاليه السعرات الحرارية فقد تخرب نظامك الصحي، ولذلك نقدم لك طريقة عمل كوكيز بالشوفان والفواكه المجففة الصحي واللذيذ.

كوكيز الشوفان بالفواكه المجففه

طريقة تحضير كوكيز الشوفان بالفواكه المجففة

المقادير

- دقيق : نصف كوب

- دقيق الذرة : ثلث كوب (الأصفر)

- ملح : رشّة

- الشوفان : ثلث كوب (رقائق)

- الزبدة : ربع كوب (مذابة)

- السكر البني : ربع كوب

- خميرة : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

- حليب : نصف كوب

- التوت : ربع كوب (مجفف)

- مشمش مجفّف : ربع كوب

- لوز : ربع كوب (مقطع)

طريقة التحضير

ادهني صينية كوكيز بالقليل من الزيت.

في وعاء للخلط، ضعي الدقيق، ودقيق الذرة، ورقائق الشوفان، والسكر البني، والخميرة، والملح، واخلطي المكونات حتى تتداخل.

في وعاء عميق آخر، اخفقي الزبدة، والفانيليا، والبيض، والحليب، حتى تتجانس المكونات، ثم أضيفي خليط الدقيق فوق مزيج الزبدة والبيض واخفقي جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً وتحصلي على عجينة ناعمة.

اسكبي العجينة في صينية الكوكيز المجهزة، واستخدمي ربع كوب من العجين في كل منها.

وزعي الفواكه المجففة واللوز بالتساوي فوق العجينة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي الكوكيز في الفرن لحوالي 10-12 دقيقة حتى تصبح الحواف ذهبية اللون.

أخرجي صينية الكوكيز من الفرن، واتركها جانباً حتى تبرد، ثم قدمي الحلى.