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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ليبيا: الوضع مأساوى فى درنة وهناك آلاف الضحايا

ليبيا
ليبيا

 قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مأساوي، لافتًا إلى وجود آلاف الضحايا بسبب الإعصار دانيال، بحسب قناة العربية.

 

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الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال

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 كما ناشد مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدول الشقيقة والصديقة الإسراع في تقديم معونات الإغاثة وانتشال الضحايا.

 

 من جانبه؛ أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، أن معظم عمليات الإنقاذ تتم يدويًا بمساعدة مواطنين، لافتًا إلى أنهم غير قادرين على التواصل مع الفرق الإسعافية في درنة بسبب انقطاع الاتصالات.

 

 من جهته، قال اللواء أحمد المسماري، متحدث الجيش الليبي، إن العديد من المناطق يصعب الوصول إليها جراء العواصف والسيول الغزيرة، حيث إن كل طرق المواصلات أصبحت خارج الخدمة بسبب العاصفة.

 

 وأضاف المسماري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج إلى فتح ممر جوي وبحري لنقل المصابين المتضررين من العاصفة، إضافة إلى أننا نحتاج إلى الدعم اللوجستي والإنساني لدعم متضرري العاصفة.

 

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