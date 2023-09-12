خريطة سقوط الأمطار غدًا الأربعاء.. تصل القاهرة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاربعاء، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بشكل طفيف على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى أن هناك فرص سقوط الأمطار.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق غدًا الأربعاء، إليكم خريطة سقوط الأمطار:

_ أمطار خفيفة ( 20:30 % تقريبًا) : على مناطق متفرقة من (الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى) على فترات متقطعة.

_ أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (40:50%) : على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد الجوية، عن ارتفاع الموج غدًا الأربعاء، إذ أن الموج البحر المتوسط يكون معتدل من (1.5 : 2.25 متر)، ويكون معتدل ايضًا على البحر الأحمر بنسبة ارتفاع (1.5 : 2 متر).

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.