الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الإعصار دانيال.. الأرصاد تصدم المواطنين بأحوال طقس الغد (فيديو)

راح أكثر من ألف ليبي
راح أكثر من ألف ليبي ضحية للإعصار دانيال

كشف محمود الميقاتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، وتطورات العاصفة دانيال التي تضرب البلاد حاليًا وسببت في موجة طقس سيئ. 

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن حدة الأمطار تزيد على بعض المحافظات غدًا الأربعاء، وبالتحديد على محافظات بورسعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، منوهًا إلى أن الأمطار مستمرة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء وتقل وتختفي غدًا الأربعاء. 

txt

العاصفة دانيال.. خسائر ليبيا بسبب الإعصار المدمر

فقد قوته

وأشار إلى أن الإعصار دانيال الذي يضرب البلاد حاليا فقد قوته، وجاء لمصر من ليبيا مفرغ كل شيئ، وهذا الإعصار يسبب فقط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار وسحب علي محافظات مصر، وتصل لمحافظة القاهرة. 


ونوه إلى أنه مع حلول يوم الخميس المقبل سينتهي هذا المنخفض الجوي، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعيشها في مصر حاليًا، متابعًا أنه بداية من يوم الخميس المقبل نشعر باستقرار قوي وملحوظ في الأحوال الجوية.

مواد متعلقة

إلهام شاهين عن العاصفة دانيال: مشهد كارثي وخيالي

العاصفة "دانيال" تربك الحركة بمطار شرم الشيخ

النائب محمود قاسم : ثقتنا بلا حدود فى قدرات الجيش لدعم ليبيا والمغرب بعد إعصار دانيال

السلطات الليبية.. وفاة 75 مصريًا في العاصفة دانيال

العاصفة دانيال تنشر الدمار.. الوضع يخرج عن السيطرة في مدينة البيضاء (فيديو)

أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس سيء وعاصفة دانيال

العاصفة "دانيال".. وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

نتيجة عاصفة دانيال.. أمطار متوسطة تضرب كافة مدن القليوبية
الجريدة الورقية