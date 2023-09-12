الإعصار دانيال.. الأرصاد تصدم المواطنين بأحوال طقس الغد (فيديو)
كشف محمود الميقاتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، وتطورات العاصفة دانيال التي تضرب البلاد حاليًا وسببت في موجة طقس سيئ.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن حدة الأمطار تزيد على بعض المحافظات غدًا الأربعاء، وبالتحديد على محافظات بورسعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، منوهًا إلى أن الأمطار مستمرة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء وتقل وتختفي غدًا الأربعاء.
فقد قوته
وأشار إلى أن الإعصار دانيال الذي يضرب البلاد حاليا فقد قوته، وجاء لمصر من ليبيا مفرغ كل شيئ، وهذا الإعصار يسبب فقط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار وسحب علي محافظات مصر، وتصل لمحافظة القاهرة.
ونوه إلى أنه مع حلول يوم الخميس المقبل سينتهي هذا المنخفض الجوي، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعيشها في مصر حاليًا، متابعًا أنه بداية من يوم الخميس المقبل نشعر باستقرار قوي وملحوظ في الأحوال الجوية.
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