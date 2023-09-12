بمشاركة دولية قوية صحاري الدولي يختتم فاعليات الدورة 35 اليوم

اختتمت اليوم شركة "إنفورما ماركتس" العالمية الرائدة في مجال تنظيم المعارض الدولية، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثون من المعرض الزراعي الدولي "صحارى"، الذي يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا، والتي امتدت على مدار الثلاثة أيام الماضية من يوم 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكان القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد افتتح الدورة الحالية للمعرض الزراعي الدولي "صحاري" بمشاركة وفود من كافة الدول المشاركة.

معرض صحاري



إذ تهتم كبرى الشركات العالمية من مختلف قطاعات المجال الزراعي بمعرض صحاري، ويثقوا فيه باعتباره المنصة الأشمل للمجال الزراعي ولزيادة الوصول للأسواق العالمية وتشجيع التجارة بالمنطقة، فشارك في نسخة هذا العام أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال وخاصة المعنية بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة.

معرض صحاري

معرض صحاري



وجاءت تلك الشركات المشاركة من 22 دولة من بينها إنجلترا والصين، كندا، فرنسا، السعودية، الكويت، الهند كما قام بزيارة المعرض أكثر من 15 ألف زائر، وشهدت نسبة الزائرين الأجانب زيادة 40% عن الأعوام السابقة، وكانت النسبة الأكبر من الزوار الأجانب من بلدان السعودية، والأردن، والجزائر، والسودان، وتنوعت مجالات عمل الزائرين ما بين التصنيع، والاستثمار، والتدريب، والتعليم، والتوزيع، والتصدير، والتجارة، في الوقت الذي تباينت فيه اهتماماتهم ما بين الأسمدة وحماية المحاصيل، والبذور والمشاتل، الصوب الزراعية، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.



واستمر صحارى في نسخته الحالية في تقديم برنامج توفيق الأعمال والذي نظم هذا العام 300 لقاء مسبق التحضير، وبعثة المشترين التي ضمت هذا العام 30 مشتري من 12 دولة مثل كينيا، أوغندا، زامبيا، تونس، السعودية وعمان، لدعم مختلف شرائح المجتمع الزراعي سواء كان مزارعا، أو مسئولا بجهة حكومية أو صاحب شركة زراعية أو رائد أعمال، بالإضافة إلى جلسات وورش العمل المتخصصة التي أدارها عددًا من أهم الخبراء في المجال من مصر وخارجها، وذلك لنقل أحدث التطورات والتكنولوجيا في القطاع الزراعي للحاضرين وقد شارك في جلسات المؤتمر أكثر من ألف زائر، فضلًا عن عدد من البرامج التي تساعدك على تحقيق أهدافك مثل برامج: مؤتمر الاستشارات والذي قدم الاستشارات الزراعية لأكثر من 500 زائر، ومؤتمر رواد الأعمال الشباب، وسمنار الأمن الغذائي الذي شارك فيه أكثر من 400 زائر.



ومن جانبها قالت هناء يوسف، مديرة عام معرض صحاري: "نجحنا في نسخة هذا العام من تحقيق التوازن الأمثل بين المشاركات الدولية والمحلية 50 - 50% من إجمالي المعرض، حيث شهدنا قفزة كبيرة في اهتمام الشركات الدولية بصحارى، والتي زادت نسبة مشاركتها بـ 83% عن نسخة العام الماضي، وهي الزيادة التي وضعت صحارى في طليعة المعارض الدولية الحقيقية التي تخدم المجال الزراعي، فهناك دول تشارك للمرة الأولى مثل إنجلترا وعودة قوية للجناح الصيني، بوجود أكثر من 40 شركة وهناك أيضًا تنوعا في الدول المشاركة مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وذلك بالإضافة للدول المعتاد تواجدها والشهيرة بقطاع زراعي قوي، ليصبح مجمل الدول 22 دولة".

معرض صحاري



وعلى ذات الصعيد قال هاني خفاجة، مدير عام شركة إنفورما: "إننا فخورون بتنفيذ النسخة 35 للمعرض وزيادة نسبة الشركات الدولية المشاركة، ونتطلع لجذب المزيد خلال العام المقبل، ليكون المعرض الأول عالميا وليس على مستوى أفريقيا فقط، فمعرض صحارى يأتي داعما لرؤية وتوجه الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات الزراعية في مجالات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى التوسع الرأسي وزيادة الانتاج، وذلك من خلال عرض ما يتم استنباطه من أصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه، اضافة الي توفير المستلزمات الزراعية لتتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة فرص التصدير للخارج، ووجود معرض صحارى تحديداً يساهم بقوة في دعم صادرات القطاع الزراعي والتي تعتبر من أعلى الصادرات المصرية ككل."



وإلى جانب استهداف المعرض خلق العديد من فرص التواصل بين مختلف الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة، وكذلك استهداف توسيع الأعمال في القطاع الزراعي، وقد أضافت نسخة هذا العام هدف جديد وهو توصيل أهمية الزراعة للأجيال الجديدة من أجل مستقبل أفضل، إذ قام صحارى بالتعاون مع شجرها وحملة أزرع صح بزراعة مائة شجرة في أحد المدارس الحكومية احتفالًا بالنسخة 35 من المعرض، فهذا الأمر ليس له تأثير فقط على تقليل انبعاثات الكربون، ولكنه كذلك احتفالًا بمرور 35 عاما من التأثير في المجال الزراعي بإفريقيا والشرق الأوسط رغم تقلبات السوق واختلاف التحديات.



وجدير بالذكر أن معرض صحارى الدولي يركز على القطاعات المختلفة مثل قطاع إدارة الموارد المائية، لما لها من دور حيوي لمكافحة تحدي ندرة المياه وآثاره على الإنتاجية الزراعية لدعم القطاع بالأعوام المقبلة والعمل على تقديم الابتكارات والتقنيات التي تؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام هذا المورد الذي لا غنى عنه، وكذلك توجه المعرض لدعم الصادرات المصرية والذي وضعه محط اهتمام لشركات المحاصيل البستانية والتي أصبحت متواجدة في صحارى هذا العام ضمن قطاع ما بعد الحصاد، مما يزيد من فرص الصادرات ودخول العملة الأجنبية لمصر.