معرض صحاري يستقبل 6 آلاف زائر

استقبل معرض صحاري الدولي حوالي ٦ألاف زائر من دول مختلفة منها " مصر والصين وأفريقيا روسيا" في اليوم الأول من افتتاحه أمس الاحد.

معرض صحاري يستقبل ٦ الاف زائر



وقالت سناء يوسف مدير عام المعرض، إن الإقبال كان كبير في اليوم الأول للمعرض بلغت حوالي ٦ ألاف زائر من جنسيات مختلفة سواء من مصر والصين وروسيا.

قطاع الزراعة



واضافت يوسف في تصريحات لها أنه يشارك المعرض أكثر من ٢٢٥ شركة من ٢٢ دولة متخصصة في قطاع الزراعة.

يواصل معرض صحاري الدولي فعالياته لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال الزراعي.

تواجد دولي كبير



وتشهد الدورة الخامسة والثلاثون للمعرض تواجدًا دوليًا كبيرًا، يضم 22 دولة من بينها الصين وروسيا ودول عربية وأفريقية، بالإضافة إلى دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا.

ويؤكد هذا التواجد على أهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، حيث أصبح من أكبر أسواق الزراعة في العالم.

وتتنوع الشركات المشاركة في المعرض، والتي تشمل المتخصصة في نظم ومستلزمات الري الحديث، والبنوك العاملة في مجال التمويل الزراعي، ومنصات تسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي.

التكنولوجيا الحديثة في الزراعة



ويعد معرض صحاري الدولي فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة، كما أنه منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.