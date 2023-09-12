ثقافة المنيا تناقش كتاب مصر والنيل في 4 كتب عالمية بديرمواس

قدم بيت ثقافة ديرامواس التابع لفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، مناقشة كتاب بعنوان "مصر والنيل في أربعة كتب عالمية ، تأليف مختار السويفي، ناقشه عاطف عبد الجليل ، و يتضمن ترجمة أربعة كتب عامية تتكلم عن الحضرة المصرية .

وشملت كتاب النيل ، النهر والناس من تأليف دكتور بارتون ورثنجتون ، وهو اخد اكبر خبراء علوم البيئة، وكتاب مشرق القوة من تأليف جويس ميلتون والذي يعد أحد أهم علماء المصريات، وكتاب رمسيس الأكبر سيد العالم ، من تأليف وليم ماكويتي، وهو كاتب ومصور وعضو الجمعية الجغرافية الملكية ، ويعد هذا الكتاب احد خمس مؤلفات له عن الحضارة المصرية.

وكتاب المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية ١٥٧٠ق.م - ١٠٨٧ق.م ، تأليف دكتور احمد قدري ، وهي رسالة الدكتوراة المقدمة من العالم المصري لجامعة بودابست بالمجر لنيل درجة الدكتوراة، وتتناول الكتب الأربعة العديد من الجوانب والسمات الحضارية للحضارة المصرية القديمة ، الإقتصادية، والإجتماعية ، والسياسية ، والدينية ، والعسكرية ، وارتباطها بنهر النيل.

وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل