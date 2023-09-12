لجنة الزمالك ترفض احتراف فتوح في الإمارات

تلقى أن أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم عرضا من أحد الأندية الإماراتية في الساعات الماضية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن العرض جاء بقيمة مليوني دولار للزماك وهو ما قوبل بالرفض من جانب الإدارة التي تمسكت ببقاء اللاعب مع الفريق ورفضوا من الأساس مناقشة فكرة رحيله لأهميته إضافة إلى أن اللجنة التي تدير النادي حاليا هي لجنة مؤقته وتفضل أن تترك مثل هذه الأمور المصيرية للمجلس الجديد القادم.

صدام جديد بين كولر و فيتوريا

حذر الإعلامي محمد شبانة من صدام جديد متوقع بين الأهلي واتحاد الكرة خلال الشهر المقبل بسبب معسكر المنتخب خلال شهر أكتوبر القادم بفترة التوقف الدولي والتي من المنتظر أن تشهد إقامة مباراتين وديتين للفراعنة.

وقال شبانة أن أزمة لاعبي الأهلي الدوليين سوف تتكرر مالم يتم التنسيق لها مبكرا خاصة أن ودية المنتخب الثانية مقرر لها يوم ١٧ أكتوبر في حين يفتتح الأهلي مبارياته في بطولة الدوري الإفريقي أمام سيمبا في دار السلام بتنزانيا يوم ٢٠ اكتوبر.

وأضاف شبانة أن هناك مقترح داخل أروقة الاتحاد يتم دراسته حاليا مع فيتوريا بأن يتم تقديم المباراة الثانية ليوم ١٦ أو ١٥ أكتوبر حتى يتسنى للاعبي الأهلي السفر مع الفريق.

وأتم شبانة أن نفس الموقف سوف يتكرر مع لاعبي الأهلي المحترفين .. متسائلا سيخوض علي معلول مباراة ودية مع تونس أمام اليابان باليابان يوم ١٧ أكتوبر ثم عليه السفر فى اليوم التالى من اليابان إلى تنزانيا للحاق بمباراة سيمبا وهو ما يمثل اجهادا كبيرا وان ما هذا التضارب بالمواعيد المتسبب فيه هو الاتحاد الافريقى نفسه.

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