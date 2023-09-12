حمادة عبد الباري يكشف سبب إنسحاب الزمالك من بطولة أفريقيا

أكد حمادة عبدالباري المدير الإداري لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أنه سيتسلم 5 كارنيهات لفريق 2004 و 5 كارنيهات أيضا لفريق 2006، مشيرًا إلى أن هناك مرونة كبيرة لحل الأزمة مع الاتحاد خلال الساعات الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "اتحاد اليد طلب حل أزمة اللاعبين الذين قدموا شكاوي للحصول على مستحقاتهم، وموضوع جيمس باركر الذي يستحق 108 ألف يورو".

وأضاف: "الزمالك لا يتخلى عن بطولاته مطلقا، لكن سنكتمل غدا بكل تأكيد، واعتذارنا عن المشاركة في بطولة إفريقيا ليس له علاقة بأزمة القيد مطلقا، مع الوضع في الاعتبار أن اللجنة الحالية برئاسة عماد البناني رفضوا اعتذار فريق اليد وطالبوا بالمشاركة بشكل طبيعي وسيتم تذليل كافة العقبات وتوفير كل المطالب المالية".

وواصل: "قرار الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا فني، في ظل عدم جاهزية الفريق للتواجد حاليا، ونحن طرف في بطولة كأس السوبر الافريقي لكرة اليد، وسنخوض أيضا بطولة كأس الكؤوس".

وأتم: "الاتحاد الافريقي لكرة اليد تحدثوا معنا للمشاركة في البطولة، ويريدون مساعدة النادي للتواجد بالبطولة القارية، نحن دائمًا منافسين أقوياء على البطولات القارية".