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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق المؤتمر الدولي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والثلاثين لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء. 

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد الكلية،  بعنوان "الإحصاء والنمذجة في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الإحصاء.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن المؤتمر الدولي للإحصاء والنمذجة في العلوم الاجتماعية والإنسانية يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء والأكاديميين المشاركين في جلسات المؤتمر حول أهمية الإحصاء في العلوم الاجتماعية والإنسانية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال العمل الإحصائي والتي تمثل خطوة مهمة في مسيرة بناء مستقبل أفضل للعمل الإحصائي في مصر، مضيفًا أن المؤتمر يركز علي نشر الوعي الإحصائي بدراسة الظواهر وتحليل البيانات، وتشجيع الباحثين علي نشر اوراقهم البحثية في فروع علم الإحصاء وتطبيقاته المختلفة.

جلسات مؤتمر جامعة القاهرة 

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات علمية تتناول موضوعات مختلفة من بينها الإحصاء النظري، والإحصاء التطبيقي، ونمذجة إحصائية وعينات، وإحصاء تطبيقي 2، لافتًا إلى عقد المؤتمر جلسة خاصة بمشروعات تخرج طلاب القسم تشجيعًا لهم للتوسع في مجال الدراسات الإحصائية وتطوير العمل الإحصائي داخل مصر.

وأكدت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، أهمية هذا المؤتمر الذي يستقطب عددًا كبيرًا من المتخصصين والعلماء في مجال علم الإحصاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في علم الاحصاء. 

ونوهت عميد الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة أن الكلية تحرص على إقامة هذا المؤتمر سنويًا منذ عام 1989 ويمثل تجسيدًا للتعاون بين الكلية والمؤسسات التنفيذية والبحثية والأكاديمية المختلفة.

وأشارت الدكتورة حنان محمد علي، إلى أن المؤتمر يتضمن ندوة تحت عنوان: (Applied Sampling Methods in Surveys Conducted by the ERF)، والتي يرأسها الدكتور حسين عبد العزيز الأستاذ بالقسم ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إلى جانب مناقشة العديد من الأوراق البحثية والدراسات العلمية التي أعدها علماء ومتخصصون في علم الإحصاء.

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