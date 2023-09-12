وزير الخارجية العراقي يرحب بإعادة فتح سفارة النمسا في بغداد

رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بإعادة فتح سفارة النمسا في بغداد، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، المشاورات السياسية مع النمسا والعلاقات المستمرة بين البلدين.

وقال حسين - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الثلاثاء، إنه "تم بحث سبل إعادة الخطوط الجوية النمساوية إلى العاصمة العراقية بغداد".



وكشف عن طبيعة تواجد القوات النمساوية في العراق، حيث قال إنها موجودة في إطار الاستشارة والتدريب، موضحا أن الحكومة العراقية تتعامل مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي البلد في إطار الاستشارة والتدريب لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات.



وأضاف أن العراق يمتلك قوات كافية ولا يحتاج لأي قوات أجنبية قتالية، مشيرًا إلى أن الحكومة النمساوية قررت إرسال 10 عناصر إلى العراق؛ لتقديم الاستشارة والتدريب.

ووقع وزير الخارجية العراقي مع نظيره النمساوي في العاصمة بغداد، في وقت سابق اليوم، اتفاقية أمنية في مجال الأمن الداخلي في العراق.

تسجيل 3 ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الرصد الزلزالي في العراق، أمس الإثنين، أنه تم تسجيل ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك، شمال ووسط العراق.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

وبحسب هيئة الرصد الزلزالي العراقية، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجات، ومركزها على بعد 20 كيلومترا شمال شرق طوزخرماتو في محافظة كركوك.

وأما الهزة الأرضية الثانية فبلغت قوتها 4.6 درجات ووقعت في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية، في حين وقعت الثالثة بالقرب من الهزة السابقة وفي المحافظة ذاتها، وبلغت قوتها 3.1 درجات.

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