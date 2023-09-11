الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

3 هزات أرضية ضربت دهوك وكركوك في العراق فجر اليوم

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أعلنت هيئة الرصد الزلزالي في العراق، أنه تم تسجيل ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك، شمال ووسط العراق.

 

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وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

وبحسب هيئة الرصد الزلزالي العراقية، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجات، ومركزها على بعد 20 كيلومترا شمال شرق طوزخرماتو في محافظة كركوك

وأما الهزة الأرضية الثانية فبلغت قوتها 4.6 درجات ووقعت في محافظة دهوك، في حين وقعت الثالثة بالقرب من الهزة السابقة وفي المحافظة ذاتها، وبلغت قوتها 3.1 درجات.

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