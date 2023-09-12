محمد الباز يشكك في تنفيذ قرار منع النقاب بالمدارس.. مش هيقدروا (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إنه يشك في تطبيق المديريات التعليمية، لقرار وزارة التربية والتعليم، بمنع ارتداء الطالبات النقاب في المدارس.

النقاب ليس زيا إسلاميا

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "البنت تبقى لابسة النقاب من إعدادي، وهو ليس زي إسلامي، لا يمكن التعامل معه أنه زي إسلامي".

وأردف: "النقاب ليس من الإسلام، بل زي اجتماعي، اللي ترتديه على دماغي من فوق، لكن 90% من مرتديات النقاب ليس تدينًا وإنما لأسباب اجتماعية ونفسية، والنقاب يؤدي لمشاكل نفسية عنيفة، يجعل البنت معزولة، خاصة لما يفرض عليها وهي صغيرة".

وتساءل: "هل المدارس والمديريات هيطبقوا القرار؟ أشك، هيقولوا الوزارة تقول اللي عايزاه، وهيسمحوا بدخول المنقبات واللي مش لابسة حجاب هيقولولها تلبسه بطريقتهم، الوزارة مش هتقدر تعمل لهم حاجة".