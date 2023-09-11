الأهلي يلتقي المصري البورسعيدي في لقاء ناري في افتتاحية دوري النيل

يسدل الستار على أول لقاءات الأهلى حامل اللقب للعام الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد والذي يبدأ يوم 18 من شهر سبتمبر 2023.

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الأهلى يلتقي مع المصري البورسعيدي

ومن المقرر ان يلتقي الأهلى في أول مبارياته بطولة الدوري المصري في النسحة الجديدة مع نظيرة في الجولة الافتتاحية الأولي بالدوري الممتاز .

في سياق مٌتصل ، ‏انتظموا محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر ‏الإفريقي.‏

وشارك الرباعي الدولي في التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم ‏مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم ‏الإفريقية «كوت ديفوار 2024».‏

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ‏العودة من النمسا وانتهاء المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتخللته ‏مباراة ودية أمام فريق «‏NK Aluminiji‏» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.‏

ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري على كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 15 ‏سبتمبر الجاري باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.‏

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.‏