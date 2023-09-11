أكرم توفيق: الأهلي جاهز لتكرار الموسم الاستثنائي

أكد أكرم توفيق لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن التنافسية بين اللاعبين تصب في المصلحة العامة للفريق، حيث يكون كل منا حريص على تقديم الأفضل لحجز مكان بالتشكيل الأساسي.

وقال أكرم توفيق في تصريحات للموقع الرسمي بالنادي الأهلي: «المنافسة الشريفة مع زملائي من أجل المشاركة تصب في صالح الفريق بكل تأكيد، وكل لاعب عليه أن يجتهد في التدريبات ويترك الأمور للجهاز الفني، وجميعنا داخل الأهلي على قلب رجل واحد، والأهم أن نكون جميعًا في أفضل مستوى».

واستطرد: «أنا عائد للفريق من أجل الفوز بالبطولات، وأتمنى أن تبتعد عني الإصابات، وسأبدأ المشاركة مع الفريق بهدوء، بمعنى أنني لن ألعب بنفس القوة على كرة ستخرج لرمية تماس، بينما سأقاتل لمنع هجمة على مرمى الأهلي».

وأضاف: «سأرتدي القميص رقم 8، فأنا أحب هذا الرقم وأتمنى أن يكون فأل خير في الموسم الجديد، وكنت أرتدي نفس الرقم وأنا صغير، عندما كنت ألعب بصفة مستمرة في وسط الملعب».

وتابع: «الموسم الجديد سنواجه منافسة شرسة، ولو اعتمدنا على نتائج الموسم الماضي فلن نقدم أفضل مستوى، لذلك لا بد أن نقاتل مرة أخرى لتكرار نفس الإنجازات والتتويج بالبطولات، وهدفي المرحلة المقبلة العودة أولًا للمباريات مع الأهلي ومن ثم التفكير في الانضمام لمنتخب مصر، وبعد إصابتي تلقيت اتصالات عديدة من الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا ومحمد غرابة مدير المنتخب».

وبسؤاله عن منافسات الموسم الجديد والتي تبدأ بمواجهة كأس السوبر الإفريقي، قال: «أتمنى الفوز بالبطولة الأولى في بداية الموسم، لأنها ستحفز الفريق على الاستمرار في حصد المزيد من الألقاب، والأهلي بالطبع الفريق الأقوي والمصنف رقم 1 في إفريقيا، ولذلك سنعمل على التتويج أيضًا ببطولة الدوري الإفريقي».

وختم: «أشكر جماهير الأهلي كثيرًا لأنهم داعمون لنا بصفة مستمرة مع الفريق، وأنا واحد من اللاعبين أقاتل لأجل إسعادهم، وهدفنا حصد المزيد من البطولات لوضع النادي وجماهيره في المكانة التي يستحقونها دائمًا».

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