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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناجلسمان مرشح لخلافة هانز فليك في ألمانيا

هانز فليك وناجلسمان
هانز فليك وناجلسمان

أصبح جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، قريب للغاية من قيادة المنتخب الألماني خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل مواطنه هانز فليك.

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وتعرض المنتخب للخسارة من نظيره الياباني بنتيجة 4/1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

وأصدر الاتحاد الألماني قرارًا بإقالة هانز فليك بعد الخسارة من ألمانيا برباعية.

وأوضحت تقارير صحفية ألمانية أن ناجلسمان أصبح قريب للغاية من تولي تدريب الماكينات الألمانية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المستوي الضعيف الذي ظهر عليه المانشافت مع هانز فليك جعلت الاتحاد يتخذ قرارًا بإقالة المدرب الألماني.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن خسارة الماكينات الألمانية من الكمبيوتر الياباني ليست السبب الرئيسي في الإطاحة بفليك، لكن المستويات التي ظهرت عليه خلال كأس العالم ومباريات تصفيات اليورو.

الجدير بالذكر أن ناجلسمان نجح في تقديم نتائج مميزة مع بايرن ميونخ الألماني، لكنه رحل في ظروف مفاجئة.

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