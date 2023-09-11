مسيرة حافلة.. أرقام أحمد علي بعد اعلان إعتزاله الساحرة المستديرة

يمتلك أحمد على لاعب الزمالك السابق، مسيرة حافلة بالأرقام المميزة خلال مشواره داخل المستطيل الأخضر، منذ ممارسته للساحرة المستديرة بنادى غزل شبين، لينتقل بعدها الى صفوف إنبي تحت قيادة الألماني رانر تسوبيل.

إعلان الإعتزال

وأعلن أحمد علي اعتزاله كرة القدم في برنامج ملعب أون عبر قناة " ON Time sport" قائلًا:" قررت اعتزال كرة القدم وأشكر الأندية التي لعبت لها والجماهير التي ساندتني".

الأندية التى لعب لها:

و أرتدى أحمد علي قميص أندية الزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وبيراميدز وإنبي، وحرس الحدود والاتحاد السكندري وأخيرا البنك الأهلي.

الألقاب التى حصدها “أحمد علي”:

الهلال السعودي

توج أحمد علي مع نادي الهلال السعودي بكأس ولي العهد السعودي عام 2010-2011، فيما حصل على دوري زين السعودي الممتاز للمحترفين عام 2010-2011.

الزمالك المصري

وعلى صعيد أخر، استطاع الحصول مع نادى الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز لعام 2014-2015، والتتويج بكأس مصر نسخة 2013ـ 2014.

ونجح فى الحصول على جائزة هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف موسم 2018-2019.

ويمتلك أحمد علي فى سجله التهديفي خلال مسيرته في الدوري المصري 94 هدفا.

منتخب مصر

توج أحمد على مع منتخب مصر الاول لكرة القدم بدورة حوض النيل لعام 2011.