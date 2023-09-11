شاب يُدون النهاية لحياة 5 من عائلته.. مطرقة القصاص تنطق بحكمها

أقدم شاب فقد عقله على إزهاق أرواح 5 من أفراد عائلته في نوبة جنونٍ قاتل.

اقرأ أيضًا: شيماء جمال ضحية نصل الغدر الحاد.. ذكرى حُكم القصاص تُطفئ الشمعة الأولى

استسلم الشاب اليافع لشيطان نفسه الخبيث فحول حياته وحياة من يُحب لظلامٍ دامس.

ألعاب الفيديو تنسج خيوط حيلة الإفلات البائسة

وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن المحكمة المختصة أدانت شابًا يبلغ من العُمر 18 سنة بإنهاء حياة 5 من أفراد عائلته حينما كان يبلغ من العُمر 14 سنة.

وأشار التقرير إلى أن حُكم المحكمة قضى بمُعاقبة المُتهم ويُدعى ميسون سيك بالسجن المؤبد بدون إمكانية للإفراج المشروط.

وكان المُتهم المُدان قد أقدم في 2019 على إزهاق روح والده وزوجة أبيه و3 من أخوته أصغرهم رضيع في نوبة جنونٍ سطرت كلمة الختام لعائلة سعيدة.

المُدان وصور الضحايا الخمسة

وقام المُتهم بإحضار سلاحٍ ناري لبيت العائلة في يوم الجريمة وأطلق الأعيرة النارية على رؤوس الضحايا جميعهم حتى فارقوا الحياة يوم 2 سبتمبر 2019

وتضمنت قائمة الضحايا كل من جون واين – 38 سنة وماري سيسك – 35 سنة، فضلاً عن الأبناء كين - 6 سنوات، وأورورا -4 سنوات، والرضيع كولسون – 6 أشهر.

وتفتح وقائع مثل تلك الحادثة الباب من جديد حول سهولة اقتناء الأسلحة في أمريكا وتأثير ذلك على ارتفاع نسب الجرائم ذات الصلة باستخدام السلاح الناري في البلاد.