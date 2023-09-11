عاجل
وزير العدل المغربي : الزلزال مرعب ومخيف.. 70 دولة مستعدة للمساعدة (شاهد)
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والتضامن لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برتوكول تعاون مشترك، لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية و توفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

txt

الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعا لإعداد المتطلبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية

txt

الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث المتطلبات اللازمة لإنجاز الانتخابات الرئاسية

كما يتضمن البروتكول تدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وكذا تدريب وتوعية وتثقيف كافه الأسر المشتركة في مشاريع الوزارة بأهمية مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم باستخدام برامج الوزارة "خدمات منصة التواصل التفاعلي" تحقيقاً لرسالة الهيئة السامية.

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: جاري افتتاح 6 مراكز لعلاج الإدمان بعدد من المحافظات

قافلة طبية بقرية التضامن بمركز البداري بأسيوط

الهيئة الوطنية للانتخابات تضع التصور النهائي للجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات: الهيئة تواصل العمل للانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.. فيديو

الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة

الجريدة الورقية