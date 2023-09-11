بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والتضامن لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية

وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برتوكول تعاون مشترك، لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية و توفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم.

كما يتضمن البروتكول تدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وكذا تدريب وتوعية وتثقيف كافه الأسر المشتركة في مشاريع الوزارة بأهمية مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم باستخدام برامج الوزارة "خدمات منصة التواصل التفاعلي" تحقيقاً لرسالة الهيئة السامية.