الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث المتطلبات اللازمة لإنجاز الانتخابات الرئاسية

عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، لمتابعة آخر ما توصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.

وكلّف رئيس الهيئة – الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكل الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.