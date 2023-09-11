عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية: نتعرض يوميًا لزلازل غير محسوسة

أكد الدكتور جاد القاضى، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن مصر تتعرض يوميا لعدد من الزلازل، غير محسوسة، ولا يشعر بها المواطنون، ويتم رصدها وتسجيلها كهزات أرضية.

وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية، إن طبيعة الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية لها قوة أقل من المتوسط، ولا ترقى لقوة زلزال المغرب، موضحا أن مناطق بشمال وشرق البلاد تتعرض لهزات لكن لا يشعر بها المواطنون، بحسب موقع العربية.

وكشف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن 90% من الزلازل التي تحدث في مصر، غير محسوسة، لأن قوتها أقل من 2 درجة بمقاس ريختر ، مشيرا إلى أنه من حين لآخر تشهد البلاد هزات محسوسة ويكون مصدرها الأصلي خارج الأراضي المصرية من القوس الهيليني أو شرق المتوسط.

وأضاف القاضي ، إن زلزال المغرب ليس له أي تداعيات على الأراضي المصرية لأن المسافة بين البلدين بعيدة جدا وتصل إلى 3200 كيلو متر، فضلا عن أن التراكيب والصدوع الجيولوجية التي حدثت في زلزال المغرب، تختلف كلية عن مثيلاتها في الأراضي المصرية.