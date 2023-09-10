كيف تستعد الدول للأزمات (الزلازل والأعاصير)؟

أي قوة أو دولة في العالم لا تستطيع أن تواجه الأزمات والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، ولا يكون لأي شخص أو مؤسسة أن تواجه الطبيعة، ولكن من الممكن أن يبدأ التصدي للأزمات من خلال الاستعداد لما يلي الكارثة الطبيعية، وفي ضوء ذلك أكد الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات.

الزلازل والكوارث الطبيعية:

وأوضح أنه يمكننا الاستعداد لما بعد الكارثة، على عكس الأزمات التي تكون متوقعة مثل الحروب، يمكن أن نستعد لها، وجاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة "القاهرة الإخبارية".

وذكر أن الكوارث هي خلل يحدث في الطبيعة، وكل الدول تتعامل مع هذه الكوارث الطبيعية بالاستعداد الدائم لوقوع كارثة في أي وقت، وتجهز سيناريوهات ما بعد الكارثة، سواء بركان أو الزلازل.

ويُذكر أن دولة المغرب تعرض ليلة أول أمس الجمعة لهزة أرضية وصلت قوتها لـ7 ريختر، وتسببت في الكثير من الإصابات والوفيات.

أعلنت الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 حالة وفاة و2421 مصابًا.

وضربت هزة أرضية الأراضي في المغرب، ويقع مركزها على بعد 80 كيلومترًا جنوب غرب مراكش، في التاسعة صباحًا بتوقيت المغرب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن دعمه لدولة المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال.