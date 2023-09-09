"مكشوف عنه الحجاب".. البحوث الفلكية توضح علاقة توقعات خبير الزلازل الهولندي بالعلم

عاد اسم الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس ليتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت؛ إذ أثارت تغريدة نشرها في 4 سبتمبر، قبل 5 أيام من وقوع الزلزال، اهتمام المتابعين حول العالم، بعد وقوع زلزال المغرب.

وكتب في منشوره عبر منصّة "إكس": "اليوم، يتقارب اقترانان كوكبيّان مع عطارد والزهرة، مع اقترانين قمريّن مع المشتري وأورانوس، وفي 6 سبتمبر، سيحدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة، "أتوقّع مجموعة من الهزّات القويّة قريبًا من 5 إلى 7 سبتمبر"، دون تحديد مكان الزلزال.

الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد أن الخبيرالهولندي ليس عالمًا في الفلك وما يقوم به مجرد تكهنات وتنبؤات قد تقع وقد لا تقع.

ولفت إلى أن العالم يشهد يوميًا زلازل في بقاع مختلفة؛ لذا فإنه يستغل الأمر فيطلق التنبؤ دون تحديد وقت أو مكان، لافتًا إلى أن هناك زلزالًا وقع في جنوب المحيط الهادي بدرجة 8.5 ريختر ولم يحظى باهتمام نظرًا لبعده ومحدودية تأثيره.

تنجيم ودجل

ونوه إلى أن توقعاته تعتبر “تنجيمات” وتلقى رواجًا في الوطن العربي بين بعض الفئات التي يتحكم فيها عقلية المؤامرة، مشددًا على أنه “ليس مكشوفًا عنه الحجاب” وإنما دجال يعتمد على معلومات فلكية منشورة.

وأكمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه لا توجد أي دراسة تتحدث عن وجود علاقة بين الزلازل والأجرام والكويكبات، وإنما توجد علاقة علمية بين المد والجزر.